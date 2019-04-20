Huawei P30 Pro справился с испытаниями лучше своих предшественников (Видео)

Новости технологии: Блогер Зак Нильсон наконец добрался (хоть и с опозданием) до новенького флагмана Huawei P30 Pro и провел для него свои фирменные "экстремальные" испытания.

Как и все современные смартфоны, защитное стекло, покрывающее дисплей и заднюю панель устройства, царапается материалами с твердостью свыше 6-го уровня по шкале Мооса. Стекло над подэкранным сканером отпечатков пальцев, соответственно, тоже царапается, но датчик при этом хорошо работает, несмотря на "увечья".

А вот зажигалка оставила "шрамы" на дисплее. Пиксели над открытым огнем выгорели и уже не восстановились. Экран на время перестал реагировать на касания, но после перезагрузки смартфона заработал вновь.

Самый интересный тест Зака - это, безусловно, проверка на прочность. Как бы он ни пытался согнуть Huawei P30 Pro - корпус остался ровным, а дисплей - без единой трещины. И это несмотря на то, что экран в этой модели сделали загнутым по бокам.

Выходит, Huawei поработала над ошибками и сделала новый флагман более крепким, ведь его предшественники P20 Pro и Mate 20 Pro провалили этот тест.