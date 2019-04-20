Скачать
Суббота, 20.04.2019
Отчет ОБСЕ: Боевики продолжают сосредотачивать тяжелую технику на Донбассе
Отчет ОБСЕ: Боевики продолжают сосредотачивать тяжелую технику на Донбассе
В Париже полиция задержала 126 "желтых жилетов"
В Париже полиция задержала 126 "желтых жилетов"
Гол Фодена принес победу Манчестер Сити над Тоттенхэмом
Гол Фодена принес победу Манчестер Сити над Тоттенхэмом
Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания
Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания

Huawei P30 Pro справился с испытаниями лучше своих предшественников (Видео)

Huawei P30 Pro справился с испытаниями лучше своих предшественников (Видео)
15:55 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Блогер Зак Нильсон наконец добрался (хоть и с опозданием) до новенького флагмана Huawei P30 Pro и провел для него свои фирменные "экстремальные" испытания.

Как и все современные смартфоны, защитное стекло, покрывающее дисплей и заднюю панель устройства, царапается материалами с твердостью свыше 6-го уровня по шкале Мооса. Стекло над подэкранным сканером отпечатков пальцев, соответственно, тоже царапается, но датчик при этом хорошо работает, несмотря на "увечья".

А вот зажигалка оставила "шрамы" на дисплее. Пиксели над открытым огнем выгорели и уже не восстановились. Экран на время перестал реагировать на касания, но после перезагрузки смартфона заработал вновь.

Самый интересный тест Зака - это, безусловно, проверка на прочность. Как бы он ни пытался согнуть Huawei P30 Pro - корпус остался ровным, а дисплей - без единой трещины. И это несмотря на то, что экран в этой модели сделали загнутым по бокам.

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold радует своей автономностью

Выходит, Huawei поработала над ошибками и сделала новый флагман более крепким, ведь его предшественники P20 Pro и Mate 20 Pro провалили этот тест.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Huawei, Флагман, P30 Pro, Huawei P30 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
02 Супрун: Найден способ стать счастливым без денег
03 Вербное воскресенье 2019: приметы, суеверия и гадания
04 Ведущая дебатов на "Суспильному" предупредила о возможном теракте
05 День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще одна страна введет туристический налог
Еще одна страна введет туристический налог
Погода на 21 апреля: в день выборов в Украине тепло и дожди на Западе
Погода на 21 апреля:в Украине тепло и дожди на Западе
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
&quot;Доктор Комаровский&quot;: Регина Тодоренко запускает новое шоу
"Доктор Комаровский": Регина Тодоренко запускает новое шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь