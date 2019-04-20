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Компания Yota Devices официально признана банкротом

Компания Yota Devices официально признана банкротом
17:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компанию Yota Devices, которая прославилась благодаря своему смартфону YotaPhone с двумя дисплеями, суд признал банкротом.

Иск о банкротстве подал сингапурский поставщик дисплеев Hi-P Electronics. "Непонимания" с Yota Devices у него начались еще в 2015 году, когда компания обвинила поставщика в срыве поставок комплектующих для YotaPhone накануне выхода смартфона на американский рынок. В свою очередь, Hi-P Electronics обвинила Yota Devices в невыполнении обязательств и потребовала 126 миллионов долларов.

После этого последовала череда взаимных исков и обвинений. В 2017 году стороны пошли на мировую. Но теперь Hi-P Electronics заявляет, что Yota Devices не выполнила до конца условия соглашения и осталась должна миллион долларов. Именно с этим и связан иск.

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В результате Верховный суд Каймановых островов, где зарегистрирован один из офшоров Yota Devices, признал компанию банкротом. У нее есть ровно три недели, чтобы включить себя в реестр кредиторов. При этом ликвидацией будут заниматься специалисты компании FTI Consultings.

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Гаджеты, Смартфоны, Компания, Банкрот, YotaPhone, Yota Devices.
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