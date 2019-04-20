Компания Yota Devices официально признана банкротом

Новости технологии: Компанию Yota Devices, которая прославилась благодаря своему смартфону YotaPhone с двумя дисплеями, суд признал банкротом.

Иск о банкротстве подал сингапурский поставщик дисплеев Hi-P Electronics. "Непонимания" с Yota Devices у него начались еще в 2015 году, когда компания обвинила поставщика в срыве поставок комплектующих для YotaPhone накануне выхода смартфона на американский рынок. В свою очередь, Hi-P Electronics обвинила Yota Devices в невыполнении обязательств и потребовала 126 миллионов долларов.

После этого последовала череда взаимных исков и обвинений. В 2017 году стороны пошли на мировую. Но теперь Hi-P Electronics заявляет, что Yota Devices не выполнила до конца условия соглашения и осталась должна миллион долларов. Именно с этим и связан иск.

В результате Верховный суд Каймановых островов, где зарегистрирован один из офшоров Yota Devices, признал компанию банкротом. У нее есть ровно три недели, чтобы включить себя в реестр кредиторов. При этом ликвидацией будут заниматься специалисты компании FTI Consultings.