На 4 года раньше: Microsoft отправляет на покой Windows 7 и Windows 8

Новости технологии: Компания Microsoft заявляет о прекращении поддержки операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows Phone 8.x.

Пользователям ОС начали приходить оповещения: "Спустя 10 лет, поддержка Windows 7 близка к завершению. 14 января 2020 года станет последним днем, когда Microsoft предлагает обновления безопасности и техническую поддержку для компьютеров, работающих на Windows 7. Мы знаем, что перемены не всегда даются легко, именно поэтому мы предлагаем помощь заранее в создании резервных копий файлов и подготовке к грядущему".

Такие напоминания будут высвечиваться периодически. Чтобы не получать, можно нажать "Не напоминать мне снова".

Последнее обновление для Windows 7 обещают выпустить 14 января 2020 года, после чего ОС перестанет получать обновления для системы безопасности. Конечно, пользоваться Windows 7 можно будет и после этого, просто тогда вы не будете получать обновления, а безопасность системы ляжет на ваши плечи.

О прекращении поддержки Windows 8 и Windows Phone 8.x компания заявляла еще раньше. Тогда говорилось, что с 1 июля 2019 года прекратится обновление приложений для Windows Phone, а с 1 июля 2023 года - для Windows 8.

Однако сейчас Microsoft изменила даты на официальном сайте, что и заметили пользователи. По новому графику, Windows 8 перестанет получать обновления вместе с Windows Phone 8.x - с 1 июля 2019 года, то есть на 4 года раньше. При этом Windows 8.1 продолжит получать обновления ПО до 1 июля 2023 г., как это и планировалось первоначально.