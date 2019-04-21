Instagram тестирует функцию Facebook и планирует скрыть количество лайков

Новости технологии: Инсайдер Джейн Манчун Вонг, которая уже не раз сообщала о нововведениях в соцсетях задолго до их анонсов, рассказала о двух нововведениях в Instagram.

Во-первых, команда Instagram задумалась о новом дизайне ленты. Нет, ничего кардинального - только под постами друзей хотят убрать счетчик лайков. То есть пользователи не будут видеть, сколько "сердечек" набрала публикация.

По словам Джейн, таким образом Instagram хочет мотивировать не гоняться за лайками и задуматься о том, что ты публикуешь, а не насколько успешной будет эта публикация. Яркий пример тому - недавний снимок обычного яйца, который собрал рекордное количество лайков и стал самым популярным постом.

Представители Instagram подтвердили, что такой дизайн существует, но его пока не тестируют. Воплотят ли эту задумку в жизнь - пока не известно.

Совместный просмотр

Во-вторых, Instagram тестирует совместный просмотр видео, когда внизу экрана отображаются окошки с лицами друг друга. То есть вы сможете вместе смотреть какой-то ролик, комментировать его и видеть эмоции друг друга.

К слову, такая функция уже есть в Facebook: совместный просмотр можно настроить при создании поста в группе.