Huawei: новый складной смартфон Mate X будет надежнее Galaxy Fold

Новости технологии: Компания решила напомнить о себе и заявила о старте производства своего гибкого гаджета.

Пока это только пробный выпуск. Эти смартфоны предназначены только для Китая, где продажи стартуют в июне.

После этого Huawei Mate X доберется и до других стран, но вряд ли производство будет масштабным: с учетом ограниченного объема гибких экранов BOE, компания вряд ли выпустит более 300 тысяч смартфонов. У Samsung Galaxy Fold в этом преимущество: производитель готов выпустить 700 тысяч устройств, а мощности в случае необходимости позволяют "доделать" еще 300 тысяч.

Надежнее Galaxy Fold

Пока дисплеи в тестовых образцах Galaxy Fold продолжают выходить из строя, Huawei усиливает проверки Mate X. Чтобы избежать таких же проблем, стандарты тестирования на производстве повысили. Поэтому компания уверена, что Huawei Mate X не разочарует пользователей нерабочими экранами или "облезшим" защитным покрытием.

В то же время, стала известна стоимость Huawei Mate X. Ценники в разных странах будут отличаться: для Китая это около 2090 долларов, для других стран дороже - 2540 долларов.