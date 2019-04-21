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Huawei: новый складной смартфон Mate X будет надежнее Galaxy Fold

Huawei: новый складной смартфон Mate X будет надежнее Galaxy Fold
20:27 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания решила напомнить о себе и заявила о старте производства своего гибкого гаджета.

Пока это только пробный выпуск. Эти смартфоны предназначены только для Китая, где продажи стартуют в июне.

После этого Huawei Mate X доберется и до других стран, но вряд ли производство будет масштабным: с учетом ограниченного объема гибких экранов BOE, компания вряд ли выпустит более 300 тысяч смартфонов. У Samsung Galaxy Fold в этом преимущество: производитель готов выпустить 700 тысяч устройств, а мощности в случае необходимости позволяют "доделать" еще 300 тысяч.

Надежнее Galaxy Fold

Пока дисплеи в тестовых образцах Galaxy Fold продолжают выходить из строя, Huawei усиливает проверки Mate X. Чтобы избежать таких же проблем, стандарты тестирования на производстве повысили. Поэтому компания уверена, что Huawei Mate X не разочарует пользователей нерабочими экранами или "облезшим" защитным покрытием.

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В то же время, стала известна стоимость Huawei Mate X. Ценники в разных странах будут отличаться: для Китая это около 2090 долларов, для других стран дороже - 2540 долларов.

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Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Складной смартфон, Huawei Mate X, Galaxy Fold, Mate X.
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