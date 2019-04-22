"Живой" снимок Meizu 16T с тройной основной камерой

Новости технологии: Информация об игровом смартфоне Meizu 16T появилась еще в прошлом году, но только сейчас в сеть опубликовали первые фотографии новинки.

Смартфон на снимках показан в черной расцветке и он очень похож на Meizu 16s. У него будет такой же стеклянный корпус с закругленными краями и широкоформатный дисплей без вырезов и отверстий. Главное отличие - основная камера с тремя модулями.

К сожалению, подробностей о смартфоне почти нет. Мы лишь знаем, что его оснастят восьмиядерным 7-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 855 и, возможно, 6.5-дюймовым AMOLED-экраном. есть шанс, что новинку представят завтра вместе с флагманом Meizu 16s.