Компания Samsung работает над новыми Galaxy Fold с огромными дисплеями и новым дизайном

Новости технологии: Не успела Samsung решить проблемы складного смартфона Galaxy Fold, а уже работает над его преемниками.

Корейские СМИ сообщают о двух новых моделях, которые будут кардинально отличаться от «первенца».

По слухам, новые смартфоны будут больше не только нынешнего 7,3-дюймового Galaxy Fold, но и многих планшетов. Диагональ экрана первого - 8 дюймов, а вот второй получит сразу 13 дюймов.

Складываться гаджеты будут в двух местах. 8-дюймовая версия - в форме буквы G, 13-дюймовая - в форме буквы S (по-нашему - гармошкой). У компании есть множество патентов с изображениями таких устройств, и видимо, скоро х воплотят в жизнь.

Что касается компонентов - здесь кардинальных изменений не будет.

Когда именно Samsung собирается выпустить эти модели - неизвестно, пока компании надо доработать первый Galaxy Fold, у которого через несколько дней пользования выходит из строя дисплей.