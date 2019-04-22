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Суперскорость: в Украине протестировали 5G

Суперскорость: в Украине протестировали 5G
21:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Vodafone и Nokia предоставили украинцам возможность впервые протестировать скорость 5G и сравнить с возможностями 4G.

Произошло это в минувшие выходные во время фестиваля гейм-культуры WeGame 5.0 в Киеве. С помощью VR-стенда Nokia гости смогли сыграть в виртуальный настольный теннис с скоростью 4G и 5G и сравнить их.

Настольный теннис для тестирования был выбран не зря, ведь это максимально скоростной вид спорта. В режиме 4G задержка сигнала достигает 40–80 миллисекунд, поэтому игрок практически не видит мяч и зачастую проигрывает компьютеру.

Все, что вы хотели знать о 5G-интернете, но боялись спросить (Видео)

5G, наоборот, обеспечивает минимальную задержку, поэтому игрок прекрасно видит мяч, траекторию его движения и может без проблем обыграть виртуального соперника.

Отмечается, что 5G позволяет загружать файлы и играть в игры в 4 раза быстрее, чем 4G.

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Украина, Nokia, Скорость, Vodafone, 4G, 5G.
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