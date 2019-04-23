СМИ: Samsung работают над линейкой новых складных устройств с гибкими экранами

Новости технологии: Инженеры Samsung готовят новые гаджеты с гибкими дисплеями.

Южнокорейское издание The Bell, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что инженеры компании Samsung уже работают над линейкой новых складных устройств с гибкими экранами.

Формфактор новинок, судя по всему, сильно отличается от Galaxy Fold, продажи которого начнутся в США уже в ближайшие дни.

Полимерная плёнка, применяемая Samsung для изготовления гибких дисплеев, позволяет делать их экраны на 50 процентов тоньше, чем у обычных смартфонов. Благодаря этой особенности, Samsung начала разрабатывать необычные технические решения.

По имеющимся у The Bell данным, инженеры компании планируют разработать складные гаджеты типа G и S. Первая модель представляет собой устройство, способное складываться внутрь, подобно букве G. В раскрытом виде оно превращается в планшет с диагональю 8 дюймов.

Второй концепт состоит из трёх модулей, складывающихся в форме буквы S. Если их раскрыть, то они образуют 13-дюймовый гаджет.

Источник южнокорейского издания подчёркивает, что для производства этих новинок предполагается использовать комплектующие, аналогичные тем, что применяются в Galaxy Fold. Главное отличие всех трёх устройств заключается в экранах. Даты анонса и релиза информатор не называет, ссылаясь на раннюю стадию разработки.