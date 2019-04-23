Новинка: Nikon выпустит камеру Coolpix W150 с защитой от воды и падений (Видео)

Новости технологии: Компания Nikon представила водонепроницаемую и ударопрочную камеру Coolpix W150 с широким спектром сюжетных режимов и функций редактирования.

Новинка имеет высокую степень защиты от воды, ударов, холода и пыли - IP68. Она выдерживает падения с высоты до 1,8 м и температуру от -10°С до +40°С. Благодаря компактному округлому дизайну будет удобно лежать как в руке взрослого человека, так и в руке ребенка. Также нам показали 5 расцветок: классический белый, синий, оранжевый и два варианта с рисунком.

Разрешение камеры - 13,2 Мп. Она оснащена объективом Nikkor с 3-кратным оптическим зумом. Есть функция "Поиск цели AF", в которой камера обнаруживает основной объект и фокусируется на нем. А для любителей видеосъемки будет возможность записывать ролики в Full HD со стереозвуком. Камера совместима с приложением SnapBridge, которое позволяет автоматически загружать фотографии на смартфон или планшет.

Кроме того, было добавлено больше режимов и функций редактирования. Например, новый режим "Картинка в картинке", эффект "маленькой планеты" и возможность создавать коллажи. Дату выхода и стоимость Coolpix W150 пока не сообщают.