Юбилей Samsung: 50 лет инноваций

Новости технологии: Как компания за 50 лет полностью изменила жизнь всего человечества.

В этом году компании Samsung исполняется 50 лет. В 1969 году была основана компания Samsung-Sanyo Electronics. ее целью было создание устройств на быстроразвивающемся рынке потребительской электроники, возникшем после появления транзисторов и первых микросхем. В те годы даже в самых смелых мечтах никто бы не смог предвидеть, что компания из бедной страны в Азии сможет спустя полвека стать глобальным лидером, продукция которого будет в каждом доме. Всего этого удалось достичь, следуя раз и навсегда установленным основателем компании правилам, которые еще больше укрепили усилили его преемники.

Samsung: начало

До появления Samsung Electronics ее прародительница вовсе не была технологической компанией

Корни Samsung, как и любой технологической компании с давней историей, уходят глубоко в десятилетия. История ведет свой отсчет с 1 марта 1938 года, когда основатель компании - легендарный корейский бизнесмен Ли Бен Чоль создал Samsung Trading Co. Стартовый капитал составлял всего 30 000 корейских вон (что составляло в то время 27 долларов США), а штат составляли 40 сотрудников. В те годы компания занималась отнюдь не электроникой (которой еще не существовало в принципе), а продажами продуктов питания - в первую очередь традиционных для Азии риса, лапши и рыбы. В 1945 году, на момент окончания второй мировой войны, его компания уже продавала продукты не только в Корее, но и в соседних странах. А в 1947 году уже входила в десятку крупнейших торговых компаний Кореи.

В 1953 году бизнесмен пошел дальше и создал компанию Cheil Jedang (она существует и сейчас), которая быстро стала крупнейшим в стране производителем шерсти. В 70-е годы ХХ века Ли Бен Чоль открыл новые направления деятельности - его интересовали тяжелая и химическая промышленность, а также строительство. После своей смерти этот выдающийся бизнесмен оставил крупнейшую частную коллекцию корейского искусства. А его дом под названием "Хоам", расположенный рядом с популярным в Корее парком развлечений Everland, принадлежащим Samsung Group, стал открыт для туристов.

Ключевые принципы работы компании Samsung

Философия компании, заложенная основателем, ничуть не утратила актуальности и сегодня

Сначала люди

В своем стремлении к рациональности компания отказалась от того, что в русском языке называют "кумовством". И нанимает на работу не "по знакомству", предпочитая самостоятельно воспитывать молодых и перспективных сотрудников, выращивая из них профессионалов.

Качество важнее количества

В 1993 году Ли Гонхи, глава компании, ввел новую управленческую инициативу, суть которой сводилось к тому, что в приоритете Samsung должно быть качество, а не количество, которым слишком увлеклась компания в эпоху бурного роста. Эта инициатива привела к тому, что Samsung стала выпускать товары только наивысшего качества.

Право остановки производства

Беспрецедентны полномочия получили сотрудники Samsung - если они замечают дефект на производстве, они имеют право полностью остановить конвейер, чтобы не допустить выпуска бракованной продукции.

Samsung сегодня

Цифры говорят сами за себя: все достижения компании — таких масштабов невозможно достичь без стабильных результатов, постоянной методичной работы и завоеванного доверия миллионов покупателей во всем мире.