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Meizu 16s: презентация флагмана с процессором Snapdragon 855 и 48-мегапиксельной камерой

Meizu 16s: презентация флагмана с процессором Snapdragon 855 и 48-мегапиксельной камерой
21:03 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: На сегодняшней презентации компания Meizu показала новый смартфон 16s.

Новый флагман оснащен процессором Snapdragon 855, 6-8 ГБ ОЗУ, 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками и разрешением Full HD+. В нижней части экрана расположен сканер отпечатка пальца. Также нам предоставляют 128 ГБ встроенной памяти, версия на 256 ГБ доступна только в Китае. А вот microSD смартфон не поддерживает, так что увеличить объем памяти еще больше не получится. емкость аккумулятора у Meizu 16s - 3600 мАч, тогда как у предшественника 16th было 3010 мАч.

Телефон получил двойную основную камеру на 48+20 Мп с трехкратным зумом на второй. Фронтальная камера на 20 Мп дополняется различными режимами, такими как распознавание лиц и ночной режим для создания более качественных фотографий в темноте.

"Живой" снимок Meizu 16T с тройной основной камерой

Смартфон работает на ОС Android Pie, поддерживает две SIM-карты и функцию бесконтактной оплаты NFC. На корпусе расположен разъем USB Type-C, а от 3,5-мм порта для наушников в своей новинке производитель отказался.

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Гаджеты, Смартфоны, Презентация, Новинки, Флагман, Meizu 16s.
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