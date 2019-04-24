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Среда, 24.04.2019
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Никакой крови, покера и маджонга: В Китае опубликовали список правил для игроделов

Никакой крови, покера и маджонга: В Китае опубликовали список правил для игроделов
03:40 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: В Китае официально запретили игры с трупами, кровью, маджонгом и покером.

В декабре прошлого года китайское правительство возобновило выдачу игровых лицензий (до этого процесс сертификации был приостановлен на несколько месяцев). Однако интерактивные развлечения не хлынули в Поднебесную бурным потоком — комиссия проверяет игры весьма неспешно, плюс ко всему проекты должны соответствовать достаточно строгим требованиям. Недавно эти требования были обозначены яснее.

Как передаёт Gizmodo, власти Китая опубликовали список правил, которых должны придерживаться издатели игр. Прежде всего, к продаже не допустят развлечения, в которых встречаются трупы и кровь. Причём цвет последней не имеет значения — чтобы получить добро, недостаточно просто перекрасить жидкость в зелёный или жёлтый.

Также китайские цензоры не одобряют азартные игры, в частности покер и маджонг. Судя по всему, проверку не пройдут как цифровые версии этих забав, так и развлечения других жанров, где есть соответствующие мини-игры.

Кроме того, издателям советуют обратить внимание на то, как в их проектах представлены китайские ценности и культура, — чиновники хотят, чтобы Китай был показан в выгодном свете. Проекты о Китайской империи не отражают ценности современного, социалистического государства, поэтому им зелёный свет не дадут.

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По новым инструкциям, разработчики также должны предъявлять комиссии более подробную информацию об играх — речь о скриншотах, сценарии и сведениях о том, как девелоперы предотвращают развитие игровой зависимости. В Китае болезненное пристрастие к играм и впрямь считается серьёзной проблемой — вплоть до того, что, к примеру, при регистрации в популярной MOBA Honor of Kings система проверяет возраст игрока по полицейской базе данных и выставляет ограничение по времени, если пользователь несовершеннолетний.

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Китай, Покер, Игры, Видеоигры, Маджонг.
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