Linux on DeX можно будет запустить на Samsung Galaxy

Новости технологии: Samsung Galaxy S9, Galaxy S10 и Galaxy Tab S5e получили поддержку программы Linux on DeX.

Samsung в прошлом году запустила программу Linux on DeX для Galaxy Note 9 и Galaxy Tab S4. Сейчас её начали поддерживать ещё больше устройств производителя.

Компания выпустила новую бета-версию приложения, в которой добавили поддержку планшета Galaxy Tab S5e и смартфонов Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e и Galaxy S10 5G. Кроме этого, разработчики XDA-Developers нашли в коде упоминание Galaxy Note 8 и Galaxy Tab S5. Их должны добавить в этот список со следующими обновлениями.

Напомним, Linux on DeX — это программа, которая позволяет запускать настольную операционную систему на мобильных устройствах с ОС Android. Для этого достаточно просто подключить ваш смартфон через шнур к монитору и открыть нужное приложение. Система работает в полноэкранном режиме и в ней можно запускать программы, которые совместимы с 64-битной архитектурой ARM.