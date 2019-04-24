Игроманам посвящается: Dell обновила линейку игровых ноутбуков

Новости технологии: Компания Dell представила новую линейку игровых ноутбуков.

Модели G5 и G7 получили производительную начинку на базе новейших мобильных процессоров Intel и видеокарт NVIDIA GeForce.

Как сообщает The Verge, вендор также анонсировал выпуск продвинутых модификаций серии Alienware и бизнес-ноутбука XPS 15 с улучшенной графикой, способного конкурировать с геймерскими решениями начального уровня.

Характеристики Dell G5 и G7. В основе конфигурации Dell G5 и G7 – связка из процессоров Intel 9 поколения и новейших видеокарт NVIDIA GeForce GTX 16 серии.

В серию вошли модели с графическими процессорами GeForce GTX 1660 Ti и NVIDIA GTX1650 Max-Q, версии на базе высокопроизводительных GPU линейки NVIDIA GeForce RTX будут анонсированы в июне 2019 года.

Кроме того, новинки получили дисплей с разрешением Full HD (240 Гц) или 4K в различных конфигурациях и четырехзонную клавиатуру, оснащенную RGB-подсветкой, которую можно настраивать под себя.

Отметим, уже в ближайшее время появится на полках магазинов.

Характеристики Dell Alienware m15 и m17. Dell также выпустила обновленные модели ноутбуков Alienware m15 и m17 на базе видеокарт NVIDIA GTX 1660 Ti и NVIDIA GTX 1650. Продвинутые ревизии с графическими чипами NVIDIA GeForce RTX появятся в продаже в июне 2019 года.

Характеристики Dell XPS 15. Одновременно с геймерским устройствами компания сообщила о предстоящем релизе лэптопа бизнес-линейки Dell XPS 15 (2019) с OLED-экраном, графикой NVIDIA GeForce GTX 1650 и процессором Intel Core девятого поколения. Еще одним нововведением станет веб-камера новинки, которая переместилась на верхнюю рамку дисплея.

Дата выхода и цена. Цена и розничная доступность всех анонсированных моделей будет объявлена позже.