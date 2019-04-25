СМИ: В планах Apple запуск новых AirPods

Новости технологии: Apple также планирует изменить способ изготовления обеих версий новых AirPods.

Apple собирается запустить две новые пары AirPods в четвертом квартале 2019 года и первом квартале 2020-го.

Одна из этих моделей выйдет в таком же внешнем дизайне, в котором AirPods существуют сейчас, а вторая - с новым формфактором и более высокой цене.

Пока не понятно, будит ли это базовая цена в $159 или модель более высокого уровня в $199, у которой есть чехол для беспроводной зарядки.

Возможно, две новые модели AirPods будут стоить $159 и $199 соответственно.

Apple также планирует изменить способ изготовления обеих версий новых AirPods, перейдя к дизайну "система в упаковке", который может повысить производительность при сборке, сэкономить место и снизить производственные затраты.

Пока не уточняются какие-то конкретные новые функции для будущих поколений AirPods, кроме намеков на "совершенно новый дизайн". Ранее указывалось, что Apple работает над шумоподавлением и улучшением водостойкости своих беспроводных наушников.

Поставки AirPods превысят 52 млн в 2019 году и вырастут до 75 млн в 2020 году.