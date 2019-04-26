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Украинцы смогут печатать человеческие кости на принтере

Украинцы смогут печатать человеческие кости на принтере
10:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости технологии: Все материалы уже прошли тестирование в Швеции, сейчас они проходят доклинические исследования в Украине.

Украинский стартап Kwambio вместе с фондом WeFund Ventures выпустили 3D-принтер, который может печатать человеческие кости и органы. Данный проект получил название ADAM.

Как сообщил генеральный директор Kwambio и CEO проекта Владимир Усов, проект ADAM включает в себя несколько направлений.

  • Так, первое направление ADAM – это разработка технологии печати биологических костных структур с помощью 3D-печати.
  • Второе направление – работа над запуском платформы, которая позволит создать свой виртуальный атлас тела с 3D-сканов, снимков КТ и МРТ. Платформа будет давать быстрый доступ к данным тела человека и даст возможность распечатать необходимую кость или орган для пациента в больнице.
  • Третье направление – это создание вместе с партнерами двух новых биоматериалов: керамическое биостекло и модифицированный биополимер. Они будут использоваться для печати различных типов костей, а также, со временем, мягких тканей, сосудов и сложных органов.

"ADAM – первая в мире возможность печатать органические кости. Наша цель – помочь людям спасти жизнь", – говорят разработчики.

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Технологии, Принтер, 3D-принтер, Adam, Человеческие кости, Техно.
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