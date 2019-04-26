Украинцы смогут печатать человеческие кости на принтере

Украинский стартап Kwambio вместе с фондом WeFund Ventures выпустили 3D-принтер, который может печатать человеческие кости и органы. Данный проект получил название ADAM.
Как сообщил генеральный директор Kwambio и CEO проекта Владимир Усов, проект ADAM включает в себя несколько направлений.
- Так, первое направление ADAM – это разработка технологии печати биологических костных структур с помощью 3D-печати.
- Второе направление – работа над запуском платформы, которая позволит создать свой виртуальный атлас тела с 3D-сканов, снимков КТ и МРТ. Платформа будет давать быстрый доступ к данным тела человека и даст возможность распечатать необходимую кость или орган для пациента в больнице.
- Третье направление – это создание вместе с партнерами двух новых биоматериалов: керамическое биостекло и модифицированный биополимер. Они будут использоваться для печати различных типов костей, а также, со временем, мягких тканей, сосудов и сложных органов.
"ADAM – первая в мире возможность печатать органические кости. Наша цель – помочь людям спасти жизнь", – говорят разработчики.