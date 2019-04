Xiaomi планируют выпустить смартфон с чипом Snapdragon 730

Глава индийского подразделения компании Ману Кумар Джайн (Manu Kumar Jain) опубликовал пост в Twitter. Он поблагодарил Qualcomm за сотрудничество и сказал, что в ближайшие две недели выйдет смартфон с новым чипом 700-ой серии. С большой долей вероятности, речь идет о SoC Snapdragon 730. Его представили в начале апреля. Чип построен по 8-нанометровому техпроцессу и имеет восемь ядер с максимальной тактовой частотой 2.2 ГГц.

Great meeting Rajen @rajen_vagadia & Kedar from #Qualcomm.@Xiaomi & @Qualcomm have always worked together to bring the latest & the best!

Breaking news: A new #Xiaomi phone with latest #Snapdragon 7_ _ (announced just 2 weeks ago) is coming to India very soon!

Any guesses? pic.twitter.com/TnrnTOr4PI

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 26 апреля 2019 г.