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Когда геймерам ждать релиз Sony PlayStation 5

Когда геймерам ждать релиз Sony PlayStation 5
21:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Sony решила поделиться примерной датой релиза консоли.

Журналист The Wall Street Journal рассказал, что Sony не планирует выпускать консоль нового поколения в ближайшие 12 месяцев. Предыдущие приставки компании выходили в ноябре, так что PlayStation 5 стоит ждать не раньше весны 2020 года. Эту же дату называли аналитики и анонимные источники, которые рассказывали о консоли еще до официального анонса.

Напомним, что PlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Ryzen, видеокарту серии Radeon Navi и будет поддерживать трассировку лучей. К тому же, по словам архитектора консоли Марка Серни, приставка будет поддерживать игры с PlayStation 4 и гарнитуру PlayStation VR первого поколения.

Новая консоль из семейства PlayStation 4: что известно

Sony не назвала стоимость новой консоли, но аналитики считают, что геймерам стоит держать в кошельке не меньше $400.

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