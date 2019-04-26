Когда геймерам ждать релиз Sony PlayStation 5

Новости технологии: Sony решила поделиться примерной датой релиза консоли.

Журналист The Wall Street Journal рассказал, что Sony не планирует выпускать консоль нового поколения в ближайшие 12 месяцев. Предыдущие приставки компании выходили в ноябре, так что PlayStation 5 стоит ждать не раньше весны 2020 года. Эту же дату называли аналитики и анонимные источники, которые рассказывали о консоли еще до официального анонса.

Напомним, что PlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Ryzen, видеокарту серии Radeon Navi и будет поддерживать трассировку лучей. К тому же, по словам архитектора консоли Марка Серни, приставка будет поддерживать игры с PlayStation 4 и гарнитуру PlayStation VR первого поколения.

Sony не назвала стоимость новой консоли, но аналитики считают, что геймерам стоит держать в кошельке не меньше $400.