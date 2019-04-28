Новинка от Google: Приложение, которое сделает ваши тренировки эффективнее

Новости технологии: Google выпустил приложение Google Fit на базе операционной системы iOS.

Это программное обеспечение является полноценным аналогом платформы Apple Health, с помощью которой владельцы iPhone, iPad и Apple Watch могут следить за своей физической активностью, а также многими другими данными, добавляя все данные в это ПО.

Google отмечает, что "фитнес-приложение" использует специальные алгоритмы подсчета данных, что делает его самым точным на рынке.

Программа распознает и фиксирует различные виды активности, в список которых входят ходьба, бег, подъем по лестнице и ряд других. При этом, чтобы использовать Google Fit было интересно, корпорация встроила в свое фирменное программное обеспечение специальную систему достижений, которая мотивирует людей больше двигаться.

Кроме того, владельцы гаджетов на базе iOS имеют возможность отслеживать пройденное расстояние, фиксировать состояние организма, подсчитывать количество сожженных калорий, а также выполнять много других задач.