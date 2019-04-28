Новинка от Google: Приложение, которое сделает ваши тренировки эффективнее

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12:15 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.ukrinform.ru

Новости технологии: Google выпустил приложение Google Fit на базе операционной системы iOS.

Это программное обеспечение является полноценным аналогом платформы Apple Health, с помощью которой владельцы iPhone, iPad и Apple Watch могут следить за своей физической активностью, а также многими другими данными, добавляя все данные в это ПО.

Google отмечает, что "фитнес-приложение" использует специальные алгоритмы подсчета данных, что делает его самым точным на рынке.

Программа распознает и фиксирует различные виды активности, в список которых входят ходьба, бег, подъем по лестнице и ряд других. При этом, чтобы использовать Google Fit было интересно, корпорация встроила в свое фирменное программное обеспечение специальную систему достижений, которая мотивирует людей больше двигаться.

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Кроме того, владельцы гаджетов на базе iOS имеют возможность отслеживать пройденное расстояние, фиксировать состояние организма, подсчитывать количество сожженных калорий, а также выполнять много других задач.

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Google, iOS, Google Fit, Приложение от Google.
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