OpenAI: нейросеть начала создавать музыку одним нажатием кнопки

Новости технологии: Искусственный интеллект OpenAI теперь может не только побеждать в Dota 2, но и писать полноценную музыку в разных стилях.

Система MuseNet умеет имитировать стиль музыканта, продолжая заданную мелодию. Сейчас OpenAI может придумать свою аранжировку произведений классических композиторов или поп-звезд в 15 разных стилях, от 8-битного до джаза.

Нейросеть способна написать музыку и с нуля, в работе она опирается на набор MIDI-файлов, собранных из ряда онлайн-источников. Файлы объединены в токены, содержащие в себе информацию о высоте, громкости и инструменте. Это значит, что ИИ пока не создает нечто принципиально новое, хотя полученный результат уже довольно впечатляющий.

От прочих подобных систем MuseNet отличается качественным итоговым результатом и возможностью генерировать музыкальную композицию в разных стилях из одной модели. Опробовать нейросеть может любой желающий до 12 мая. Потом разработчики доработают алгоритм и опубликуют его код.