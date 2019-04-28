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OpenAI: нейросеть начала создавать музыку одним нажатием кнопки

OpenAI: нейросеть начала создавать музыку одним нажатием кнопки
21:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Искусственный интеллект OpenAI теперь может не только побеждать в Dota 2, но и писать полноценную музыку в разных стилях.

Система MuseNet умеет имитировать стиль музыканта, продолжая заданную мелодию. Сейчас OpenAI может придумать свою аранжировку произведений классических композиторов или поп-звезд в 15 разных стилях, от 8-битного до джаза.

Нейросеть способна написать музыку и с нуля, в работе она опирается на набор MIDI-файлов, собранных из ряда онлайн-источников. Файлы объединены в токены, содержащие в себе информацию о высоте, громкости и инструменте. Это значит, что ИИ пока не создает нечто принципиально новое, хотя полученный результат уже довольно впечатляющий.

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От прочих подобных систем MuseNet отличается качественным итоговым результатом и возможностью генерировать музыкальную композицию в разных стилях из одной модели. Опробовать нейросеть может любой желающий до 12 мая. Потом разработчики доработают алгоритм и опубликуют его код.

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Все по теме:

Музыка, Искусственный интеллект, ИИ, OpenAI.
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