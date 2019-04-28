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Windows 10: на ПК будут отображаться уведомления Android-смартфонов

Windows 10: на ПК будут отображаться уведомления Android-смартфонов
22:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии: На днях компания Microsoft выпустила сборку 18885 Windows 10 для разработчиков, в которой нашлась одна очень интересная функция.

В частности, улучшено приложение My Phone для синхронизации ПК со смартфоном. Если раньше оно позволяло отображать на компьютере только экран смартфона, то теперь будут высвечиваться также уведомления.

Работает это просто: уведомления, которые приходят на смартфон, будут отображаться рядом с треем на компьютере. Если вы просмотрите и закроете его - уведомление исчезнет и на мобильном. Некоторые уведомления можно будет отключить, то есть на смартфоне они все равно будут отображаться, а на экране ПК - нет.

Раньше приложение My Phone поддерживалось на смартфонах Samsung Galaхy S8/S8+ и S9/S9+, теперь список пополнили следующие модели: OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8 и Note 9. В общем, для работы приложения необходима версия Android 7.0 или выше.

Кроме этого, голосовой ввод Windows 10 "выучил" несколько новых языков. Раньше он понимал только английский, теперь - французский, немецкий, итальянский, португальский и китайский.

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Чтобы активировать голосовой ввод, просто нажмите Win+H в текстовом поле.

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Все по теме:

Android, Windows, Обновление, Функция, Уведомление, Windows 10.
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