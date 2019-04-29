Когда ждать MIUI 10.3.5.0 для Redmi Note 7

Новости технологии: Стало известно о новой прошивке для Redmi Note 7.

Речь идет о глобальной стабильной версии с номером сборки v10.3.5.0.PFGMIXM. Прошивка весит около 600 МБ. В ней разработчики Xiaomi улучшили качество фотографий, добавили новые режимы съемки c функциями ИИ, всплывающее поверх окон уведомление звонка в игровом режиме Game Booster, а также мартовский патч безопасности.

Кроме этого, в новой прошивке исправили множество ошибок предыдущей версии. Полный список изменений представлен на скриншотах ниже.

Новое ПО уже начали поэтапно распространять на смартфоны. Если вы ещё не получили прошивку, то исходный файл можно скачать по ссылке и установить обновление вручную.