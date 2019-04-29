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Когда ждать MIUI 10.3.5.0 для Redmi Note 7

Когда ждать MIUI 10.3.5.0 для Redmi Note 7
17:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Стало известно о новой прошивке для Redmi Note 7.

Речь идет о глобальной стабильной версии с номером сборки v10.3.5.0.PFGMIXM. Прошивка весит около 600 МБ. В ней разработчики Xiaomi улучшили качество фотографий, добавили новые режимы съемки c функциями ИИ, всплывающее поверх окон уведомление звонка в игровом режиме Game Booster, а также мартовский патч безопасности.

Кроме этого, в новой прошивке исправили множество ошибок предыдущей версии. Полный список изменений представлен на скриншотах ниже.

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Новое ПО уже начали поэтапно распространять на смартфоны. Если вы ещё не получили прошивку, то исходный файл можно скачать по ссылке и установить обновление вручную.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Прошивка, MIUI, Redmi, Redmi Note 7, MIUI 10.3.5.0.
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