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CEO Realme отправится покорять США и Европу

CEO Realme отправится покорять США и Европу
19:18 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Realme - то суббренд Oppo, который продает недорогие устройства, в основном на индийском рынке.

Производитель недавно анонсировал свой флагманский смартфон Realme 3 Pro. После его презентации, журналистам GSMArena удалось пообщаться с генеральным директором компании.

По словам Мадхава Шета (Madhav Sheth), Realme продолжит выпускать смартфоны в диапазоне от $100 до $300. Кроме этого, компания хочет заняться выпуском аксессуаров и планирует представить аппарат с поддержкой 5G. Правда, его не стоит ждать раньше 2020 года.

В планы производителя также входит экспансия США и Европы. В первом случае сроков пока нет, а вот в Европе смартфоны Realme могут появиться уже в августе этого года. Их будут продавать без посредников через фирменный интернет-магазин. Доберутся ли они до нашего рынка - неизвестно.

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Если говорить о складных устройствах, то CEO Realme не исключает их в будущем, но на сегодняшний момент, это технология все еще "сырая".

Напоследок Шет поделился некоторой статистикой. С его слов, 30% клиентов компании перешли со смартфонов Samsung, а 40% - c Xiaomi. Это логично, ведь Realme позиционирует себя, как конкурент этим двум гигантам в бюджетном и среднебюджетном сегментах.

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Компания, CEO, Oppo, Суббренд, Realme, CEO Realme.
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