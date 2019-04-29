Игра Sea Hero Quest поможет медикам в лечении Альцгеймера (Видео)

Новости технологии: Студия Glitchers заручилась поддержкой компании Deutsche Telekom и создала игру, которая помогает в диагностике ранних симптомов деменции.

Sea Hero Quest - мобильная игра для VR, в которой игрокам нужно управлять лодкой. В начале прохождения геймерам дается карта с отмеченными контрольными точками, до которых нужно доплыть. Затем карту забирают, вынуждая игроков ориентироваться по памяти.

В исследовании участвовали люди с геном APOE4, который увеличивает риск развития деменции, а также без него. Ученые выяснили, что носители APOE4 "хуже справляются с задачами пространственной навигации".

"Мы обнаружили, что люди с высоким генетическим риском, носители APOE4, хуже справляются с задачами пространственной навигации. Они выбрали менее эффективные маршруты для достижения контрольных точек", - отметил профессор Майкл Хорнбергер.

Если верить исследованию, опубликованном на сайте PNAS, каждые две минуты в игре равны пяти часам лабораторных исследований. Sea Hero Quest выпустили 2016 году, и в нее уже успели сыграть более трех миллионов человек, которые собрали эквивалентные 1 700 лет исследовательских данных о болезни Альцгеймера. В будущем эти сведения помогут в диагностике и лечении болезни на ранних стадиях.