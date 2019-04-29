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PlayGalaxy Link: Samsung планирует бороться с Apple за аудиторию геймеров

PlayGalaxy Link: Samsung планирует бороться с Apple за аудиторию геймеров
22:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Похоже, что Samsung планирует конкурировать с Apple в сегменте игровых сервисов для смартфонов.

Компания зарегистрировала торговую марку PlayGalaxy Link, которая изначально "засветилась" в Бюро по патентам и товарным знакам США, а теперь добралась и до Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза.

В описании сказано, что продукт относится к смартфонам, загружаемому программному обеспечению, и сервисам для онлайн-игр в дополненной и виртуальной реальности.

По словам Letsgodigital, Samsung объединилась с Hatch, дочерней компанией Rovio, запустив "облачный игровой сервис 5G в Корее". Даже акцию проводят - пользователи Galaxy S10 получают в подарок бесплатный трехмесячный Hatch Premium. Возможно, что PlayGalaxy Link - это тот же сервис, только с другим названием, которое специально изменили для европейского и американского рынков.

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Источник предполагает, что мировой запуск сервиса произойдет вместе с релизом "игрового смартфона" Samsung, который станет частью А-серии.

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Apple, Samsung, Сервис, Геймеры, PlayGalaxy Link, Сервис для смартфонов, Игровой сервис.
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