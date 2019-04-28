В Сети появилось видео с предстоящим iPhone XI

Новости технологии: Совсем недавно в Сеть утекли макеты iPhone нового поколения, на основе которых, как предполагается, будут созданы чехлы для устройств.

Теперь в интернете появилось видео с реалистичными рендерами нового смартфона от Apple. В частности, ролик подтверждает наличие у девайса, который предварительно именуется iPhone XI, тройной камеры в виде треугольного модуля.

Видеоролик опубликовал инсайдер OnLeaks, который известен своей точностью в прогнозах. Изображения со схожим дизайном были доступны еще в январе: тогда сообщалось, что это один из вариантов, который, по всей видимости, все же был принят в качестве окончательного. Вместе с тем, если сравнивать январский и нынешний варианты, можно заметить более крупные стекла объективов камер.

Помимо этого, судя по кадрам, Apple не намерена отказываться от вырезов в верхней части дисплея, и предстоящий iPhone XI с большой долей вероятности будет иметь столь же широкий вырез, как и его предшественник iPhone XS. На выемке, скорее всего, будут размещены обычные элементы - технология Face ID, динамик и датчик фронтальной камеры. По слухам, в телефоне также будет установлен 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей (как у iPhone X) с соотношением сторон 19:9.

Больший интерес представляет задняя панель будущего "яблочного" устройства. Рендеры показывают, что iPhone XI будет отличаться необычным расположением датчиков тройной камеры: в квадратном вырезе на задней панели они установлены не горизонтально или вертикально в ряд, а размещены в виде треугольника. Примечательно, что задняя часть смартфона будет изготовлена из одного куска стекла, этот элемент также будет закрывать датчики камеры. Это означает, что вы не сможете прикоснуться ни к одной из трех задних линз камеры, поскольку они будут расположены под задним стеклом устройства. Однако, если вы разобьете это стекло, могут возникнуть проблемы с использованием камеры.

Перепроектированная кнопка выключения звука разместится на левой стороне устройства вместе с клавишами громкости, в то время как кнопка питания - справа. Снизу смартфона находится порт Lightning: это подтверждает слухи о том, что новый iPhone, в отличие от последней линейки iPad Pro, не перейдет на USB Type-C. Габариты самого устройства составят 143,9 х 71,4 х 7,8 миллиметра. Презентация нового iPhone намечена на сентябрь этого года.

Помимо этого, не так давно появилась информация о том, что Apple готовит к выпуску бюджетный смартфон на базе iPhone 8. Согласно имеющейся информации, новое устройство получит 4,7-дюймовый экран с разрешением Full HD, 128 гигабайт встроенной памяти и одинарную камеру.