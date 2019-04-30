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Дополненная реальность вскоре может появиться и в контактных линзах

Дополненная реальность вскоре может появиться и в контактных линзах
00:45 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Французские инженеры создали умные контактные линзы со множеством функций.

Инженеры передового французского технологического университета IMT Atlantique разработали первую в мире автономную контактную линзу с гибкой микробатареей. Последняя способна несколько часов питать встроенную электронику для воспроизведения и передачи визуальной информации по беспроводной сети. Что интересно, глаз на эту разработку положило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое очень заинтересованно в повышении визуальных возможностей американских солдат в полевых условиях.

Изобретение французских специалистов является частью амбициозного проекта по созданию нового поколения окулометров, связанных с появлением технологии дополненной реальности. С помощью таких линз можно будет внедрять интерфейсы человек-машина, анализировать когнитивные нагрузки и добавлять другие функции. По словам разработчиков из IMT Atlantique, самая сложная задача при разработке линз заключалась в том, как уменьшить размер необходимых для питания электроники батареи. Однако ученые нашли выход, создав гибкий и очень компактный источник питания.

Разработка автономной контактной линзы с гибкой микробатареей велась специалистами IMT Atlantique в сотрудничестве с Центром микроэлектроники Прованса. Ее создатели отмечают, что в устройство можно интегрировать светодиодный дисплей, радиочастотный передатчик для беспроводной связи, а также датчики для отслеживания направления взгляда. При этом, основная функция контактной линзы (то есть, улучшение зрения) полностью сохраняется.

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В опубликованном на сайте университета IMT Atlantique пресс-релизе указывается, что "использование гибкой электроники на базе графена позволит еще сильнее расширить возможности таких контактных линз". Например, добавить функцию дополнительного зрения, новые системы связи, усовершенствовать аккумулятор и интегрировать вычислительные устройства, отмечают разработчики.

Создатели высокотехнологичных умных линз предполагают возможность их использования в самых разных целях. Например, они смогут найти свое применение в медицине, в частности хирургии, у водителей, в индустрии развлечений. Тем не менее, как сообщает французский журнал l’Usine Nouvelle, большой интерес к инновационному решению французских специалистов выразило американское военное агентство DARPA. Кроме того, как указывает тот же источник, 2 миллиона евро уже сейчас готов инвестировать в работу французских ученых американский техногигант Microsoft.

По словам создателей смарт-линз, практически все вышеописанные компоненты для смарт-линз готовы.

"Все элементы готовы. Мы ожидаем, что их интеграцию в октябре этого года, и надеемся начать их испытания в 2020-м. Результаты этих испытаний откроют нам дорогу для клинических тестов", — рассказал журналу l’Usine Nouvelle глава проекта Жан-Луи Бугрене де ла Токне из IMT Atlantique.

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Все по теме:

Контактные линзы, DARPA, Графен, Дополненная реальность, IMT Atlantique.
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