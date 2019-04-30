iPhone Xr 2: добавление новой характеристики

Новости технологии: Китайские поставщики электронных компонентов намекнули на появление в iPhone Xr 2 двойной основной камеры.

Как сообщает 4PDA, с истоков известно, что новые iPhone XI и iPhone XI Max получат по три тыльных сенсора, а в бюджетные решения перейдут камеры предыдущих поколений.По имеющейся информации, iPhone Xr 2 получит телеобъектив с двукратным оптическим зумом. Источники также прогнозируют улучшение фронтальной камеры: ее разрешение составит 12 мегапикселей.

Другие характеристики. Кроме того, новинка получит 6,1-дюймовый LCD-экран, аккумулятор на 3089 мАч и зарядное устройство мощностью 18 Вт. Вся линейка iPhone (2019) получит функцию обратной зарядки для совместимых гаджетов – например, беспроводных наушников AirPods.

Цены. Ожидаемая стоимость iPhone Xr 2 - 749 долларов (около 20 тысяч гривен), iPhone XI и iPhone XI Max будут стоить 999 долларов (около 27 тысяч гривен) и 1099 долларов (около 29 тысяч гривен) соответственно.