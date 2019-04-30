В Сети появился ролик с новинкой смартфона Redmi, посвященный фильму "Мстители: Финал" (Видео)

Новости технологии: На официальной странице Redmi в социальной сети Weibo появился небольшой видеоролик, включая кадры из трейлера фильма "Мстители: Финал".

В заключительной части видеоряда продолжительностью не более минуты на экране появляется изображение неназванного смартфона без выреза на дисплее и с выдвижной фронталкой.

Характеристики. Модель аппарата не указывается, вероятно, компания готовится к релизу флагманского смартфона на базе процессора Snapdragon 855. По слухам, новинка получит 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ.

Источники также приписывают аппарату тройную основную камеру (48+13+8 Мп), 32-мегапиксельный селф-модуль и 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев и разрешением Full HD+.

Дата выхода и цена. Судя по тематике ролика, Redmi может также представить лимитированный вариант окраски смартфона в партнерстве с Marvel Studios. Точная дата анонса, название и цена смартфона по-прежнему не объявлены.