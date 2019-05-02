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Earthworm Jim 3: продолжение игры, в которую вы вряд ли согласитесь сыграть

Earthworm Jim 3: продолжение игры, в которую вы вряд ли согласитесь сыграть
16:40 Чт, 2 Май 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Последняя номерная часть Earthworm Jim вышла еще в 1995 году, но разработчики серии не забыли о своем творении.

По словам Variety, автор оригинальной игры Томми Талларико планирует выпустить условную Earthworm Jim 3. Вот только выйдет третья часть эксклюзивно на Intellivision Amico - бюджетную консоль, ориентированную на ретро-игры. Сейчас Талларико занимает пост генерального директора компании, так что его желание выпустить проект только для своей консоли оправдано.

В разработке Earthworm Jim 3 будут участвовать члены оригинальной команды: Даг Тен Напел, Дэвид Перри, Ник Брути, Майк Дитц, Том Танака и Джои Курас. Разработчики умолчали о сюжете и геймплее, но пообещали раскрыть первые детали на совещании, которое пройдет 4 мая в 22:00 по киевскому времени. Тогда геймеры увидят первые концепт-арты и узнают, чего ждать от продолжения.

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Если вы хардкорный фанат "Червяка Джима", и готовы купить ради продолжения консоль, то вот что вас ждет. Intellivision Amico выйдет 10 октября 2020 года с ценником от $150 до $180. Для консоли будут выпускать ретро-игры для всей семьи, а также без микротранзакций и платных DLC. К тому же каждый проект будет проходить проверку качества, какую в свое время делала Nintendo, выпуская Nintendo Entertainment System.

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Игра, Продолжение, Earthworm Jim 3, Earthworm Jim.
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