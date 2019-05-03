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Смартфон ASUS Zenfone 6: первое тизер-изображение

Смартфон ASUS Zenfone 6: первое тизер-изображение
16:34 Пт, 3 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии: Презентацию новинки запланировали на 16 мая и она сможет похвастаться безрамочным дисплеем и производительной начинкой.

Дисплей. Как можно увидеть на тизере у дисплея ASUS Zenfone 6 нет ни выреза, ни отверстия для фронтальной камеры. Это свидетельствует о том, что новинка получит селфи-модуль в виде перископа, который выдвигается из верхней части корпуса.

Основные характеристики. Как сообщает GSMArena, топовая версия Zenfone 6 будет нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 855 (восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640), 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ.

В качестве программной платформы на смартфоне будет использоваться операционная система Android 9 Pie. Также говорится о поддержке 18-ваттной быстрой зарядки аккумуляторной батареи.

"Живой" снимок Meizu 16T с тройной основной камерой

Камеры и сканер отпечатков пальцев. Аппарат получит двойную или тройную основную камеру, в ее состав войдет датчик с 48 Мп. Дактилоскопический сканер может быть интегрирован в дисплей.

Цена. Презентация новинки состоится на специальном мероприятии в Валенсии (Испания). Информации об ориентировочной цене пока нет.

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Смартфон, Технологии, Asus, Техно, Смартфон ASUS Zenfone 6, ASUS Zenfone 6, Zenfone 6.
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