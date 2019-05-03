Смартфон ASUS Zenfone 6: первое тизер-изображение

Новости технологии: Презентацию новинки запланировали на 16 мая и она сможет похвастаться безрамочным дисплеем и производительной начинкой.

Дисплей. Как можно увидеть на тизере у дисплея ASUS Zenfone 6 нет ни выреза, ни отверстия для фронтальной камеры. Это свидетельствует о том, что новинка получит селфи-модуль в виде перископа, который выдвигается из верхней части корпуса.

Основные характеристики. Как сообщает GSMArena, топовая версия Zenfone 6 будет нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 855 (восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640), 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ.

В качестве программной платформы на смартфоне будет использоваться операционная система Android 9 Pie. Также говорится о поддержке 18-ваттной быстрой зарядки аккумуляторной батареи.

Камеры и сканер отпечатков пальцев. Аппарат получит двойную или тройную основную камеру, в ее состав войдет датчик с 48 Мп. Дактилоскопический сканер может быть интегрирован в дисплей.

Цена. Презентация новинки состоится на специальном мероприятии в Валенсии (Испания). Информации об ориентировочной цене пока нет.