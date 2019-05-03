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Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга

Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга
16:33 Пт, 3 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Американские ученые научились использовать магнитное излучение для улучшения работы ИИ, приближающего его деятельность к возможностям человеческого мозга.

Исследователи из Университета Пердью (Purdue University) разработали технологию использования магнитного излучения для программирования и обучения роботов, беспилотных автомобилей и летательных средств. Она позволит искусственному интеллекту более эффективно получать и обрабатывать информацию, обобщать полученные данные и самостоятельно делать выводы об окружающих устройство объектах, выявлять их свойства и различия.

"Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека", — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.

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Группа исследователей предложила принципиально новый обучающий алгоритм, основанный на биологических процессах регуляции силы связей между нейронами (Spike-timing-dependent plasticity), которые были обнаружены экспериментальным путем в гиппокампе лабораторной крысы. Магнитное излучение в технологии используется для управления состоянием намагниченности нейронов, которое позволяет влиять на энергоэффективность ИИ, скорость обработки и сжатия объема данных.

"Мы создали более простую нейросеть, которую можно использовать для решения сложных задач и оптимизации таких процессов, как построение графиков и маршрутов", — сказал Рой.

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Технология обучения ИИ с помощью магнитного излучения была представлена на ежегодной конференции по физике в Германии, первые результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

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Мозг, Ученые, Технологии, Американские ученые, Искусственный интеллект, Исследователи, Техно, Purdue University.
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