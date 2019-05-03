Невероятно: AirPods продолжили работать даже в человеческом желудке

Новости технологии: Забавная история произошла с тайванцем Беном Хсю, который однажды ночью нечаянно проглотил наушник Apple AirPods.

И даже не спрашивайте, как Бен умудрился во сне схомячить целый наушник, для нас это тоже загадка. Он лишь рассказал, что засыпал с двумя наушниками в ушах, а проснулся с одним. С помощью функции Find My AirPods Бен подал звуковой сигнал и понял, что второй наушник - в его животе.

Никакого дискомфорта бедолага при этом не чувствовал, но на всякий случай пошел в больницу. Рентген подтвердил, что наушник "путешествует" по желудку.

Врачи заявили, что надо подождать: либо наушник сам выйдет естественным путем, либо придется оперировать Бена. К счастью, под нож ложиться не пришлось: AirPods через время сам выбрался наружу, причем в рабочем состоянии и с 41% заряда!

И это при том, что официально AirPods не являются водонепроницаемыми и даже не защищены от брызг.