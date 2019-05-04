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OnePlus 7 можно топить, но гарантий на водозащиту компания не предоставляет (Видео)

OnePlus 7 можно топить, но гарантий на водозащиту компания не предоставляет (Видео)
16:53 Сб, 4 Май 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания OnePlus вовсю готовится к презентации новых флагманов OnePlus 7, вовсю рекламируя их способности.

Одна из спорных фишек смартфона - это его водостойкость. В качестве доказательства производитель снял видеоролик, в котором одну из моделей линейки OnePlus 7 (какую именно - не уточняется) окунают в ведро с водой.

Таким образом компания заявляет о водозащите своего флагмана. Но в то же время добавляет, что никакой степени защиты IP у OnePlus 7 нет.

То есть топить гаджет вроде как можно, но официальная гарантия на повреждение от воды не распространяется. Поэтому лучше все-таки не повторять этот трюк дома.

Похоже, OnePlus просто решила сэкономить на сертификации. Скорее всего, вместо этого использовали водоотталкивающее покрытие P2i и изоляцию кнопок и разъемов. Надежно ли защищена выдвижная фронтальная камера - непонятно.

"Мы знаем, что рейтинг IP был бы самым простым способом доказать возможности нашего телефона, но сертификация не помогает донести наше внимание к реальному опыту использования. Поэтому мы создали это видео, чтобы показать вам, что может действительно означать для вас в реальной жизни наше качество защиты от воды", - говорится в сообщении OnePlus.

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Напомним, такая же история была с прошлогодним OnePlus 6T. У него тоже не было официальной IP-классификации, но погружения в воду он переживал легко, что неоднократно доказывали и видеоблогеры, и сами пользователи.

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Гаджеты, Смартфоны, Презентация, Флагман, OnePlus, OnePlus 7.
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