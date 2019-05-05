Рынок "умных" часов стремительно растет, но лидером остается Apple

Новости технологии: По данным Counterpoint Research, рынок "умных" часов и в этом году продолжает показывать стремительный рост, но лидер по-прежнему остается Apple.

По итогам первого квартала 2019 года, поставки смарт-часов увеличились на 48%. Львиную долю рынка занимает Apple со своей линейкой Apple Watch - у нее 35,8%. За аналогичный период прошлого года цифры были чуть меньше - 35,5%.

За год объем поставок Apple Watch вырос на 49%. Связано это с успехом Series 4, самой популярной функцией которых стала возможность сделать кардиограмму (правда, пока она работает не у всех).

На втором месте, но с гораздо меньшими показателями Samsung, на долю которой приходится 11,1% рынка. Хотя еще год назад это были 7,2%. За 12 месяцев поставки увеличились на 127%, в основном благодаря Galaxy Watch.

Далее в рейтинге идут Imoo, Fitbit и Xiaomi Amazfit. Также стоит отметить Huawei, у которой пока всего 2,8% рынка. Но год назад на ее долю приходилось лишь 0,5% рынка смарт-часов.