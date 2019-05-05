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Глава Xiaomi проиграл пари на 150 миллионов долларов

Глава Xiaomi проиграл пари на 150 миллионов долларов
12:49 Вс, 5 Май 2019 Телеграф gagadget.com

Новости технологии: Руководитель компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл 150 миллионов долларов председателю совета директоров компании Gree Electric Appliances Inc Донгу Минчжу.

По условиям пари, выручка Xiaomi должна была превзойти выручку Gree Electric за пять лет.

Изначально в декабре 2013 года Лэй Цзюнь заключил спор на символический 1 юань, однако Донг вскоре решил повысить ставку до миллиарда юаней, что эквивалентно $150 миллионам. Примечательно, что Gree Electric Appliances Inc является крупнейшим китайским и мировым производителем кондиционеров, еще с 1995 года компания ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортеров.

Так что неудивительно, что глава Xiaomi проиграл спор, хоть и с относительно небольшим отрывом. Исходя из последних финансовых отчетов, выручка Gree Electric за 2018 год составила 198 миллиардов юаней. Когда Xiaomi собрала на 20 миллиардов меньше - 174,915 миллиарда юаней.

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Стороны пока никак не прокомментировали происходящее.

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Компания, Спор, Xiaomi, Лэй Цзюнь, Пари, Gree Electric Appliances Inc, Донг Минчж.
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