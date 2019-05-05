Глава Xiaomi проиграл пари на 150 миллионов долларов

По условиям пари, выручка Xiaomi должна была превзойти выручку Gree Electric за пять лет.
Изначально в декабре 2013 года Лэй Цзюнь заключил спор на символический 1 юань, однако Донг вскоре решил повысить ставку до миллиарда юаней, что эквивалентно $150 миллионам. Примечательно, что Gree Electric Appliances Inc является крупнейшим китайским и мировым производителем кондиционеров, еще с 1995 года компания ежегодно включается в список ста крупнейших азиатских экспортеров.
Так что неудивительно, что глава Xiaomi проиграл спор, хоть и с относительно небольшим отрывом. Исходя из последних финансовых отчетов, выручка Gree Electric за 2018 год составила 198 миллиардов юаней. Когда Xiaomi собрала на 20 миллиардов меньше - 174,915 миллиарда юаней.
Стороны пока никак не прокомментировали происходящее.