У нового флагмана Redmi будет NFC, 256 ГБ памяти и экспериментальный режим разгона GPU

Новости технологии: В сети продолжают появляться новые подробности о флагмане Redmi с процессором Snapdragon 855

На этот раз источники и представители Xiaomi рассказали о камере, памяти и экспериментальном режиме смартфона.

Китайские источники опубликовали скриншоты с важными характеристиками устройства. Его название до сих пор неизвестно, зато есть кодовое имя - Raphael.

Судя по утечкам, у него будет 256 ГБ встроенной памяти. Вероятнее всего, будут и другие, более доступные модификации с 64 и 128 ГБ.

Кроме того, Raphael получит экспериментальный режим разгона GPU. По слухам, пользователи будут вручную разгонять графический процессор. На скриншоте показан этот нехитрый процесс - кнопки "включить" и "выключить".

Камера

Здесь в игру вступил вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing), соцсети которого ежедневно пестрят новыми постами о флагмане. По его словам, один из трех модулей основной камеры смартфона получит сверхширокоугольный объектив. Скорее всего, камера будет такой же, как у Xiaomi Mi 9 SE - на 48, 13 и 8 Мп.

Ранние утечки также приписывают новинке Redmi выдвижную фронтальную камеру, NFC и аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч. Скорее всего, презентация состоится в ближайшие недели, но точную дату производитель пока не раскрывает.