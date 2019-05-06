"Все вышло из-под контроля": создатель Star Citizen "сжег" $200 миллионов

Новости технологии: Многообещающая Star Citizen превратилась в очередной долгострой.

Cloud Imperium собрали деньги на разработку игр еще в 2013 году, но на дворе 2019 год, а фанаты до сих пор играют в альфа-версию. Можно подумать, что проект оказался слишком большим, но Forbes нашли причину постоянных переносов релиза игры.

По словам бывших сотрудников Cloud Imperium, руководитель проекта Крис Робертс до сих пор работает над игрой, но ему не хватает концентрации и планирования. Star Citizen делают уже семь лет (с 2012 года), и некоторые геймеры подумали, что их обманули, выманивая деньги на Kickstarter. Все же Марк Дей уверен, что создатель игры не мошенник.

"По мере того, как появлялись деньги, всплыла старая плохая черта Робертса, - он не мог сосредоточиться на чем-то одном. По моему мнению, все вышло из-под контроля. Сплошные обещания новых и ненужных функций, - теперь мы можем делать то-то, а теперь еще и это. Я был просто в шоке", - вспоминает Марк Дэй, продюсер игры Wing Commander IV.

Учитывая инвестиции, продажи игрушек и внутриигровых предметов, а также краудфандинговую кампанию Cloud Imperium собрали $288 миллионов. Таких денег хватило бы на ААА-проект, но основная часть суммы ушла к концу 2017 года, и на счету разработчика оставалось только $14 миллионов. Робертс обещал геймерам сотню звездных систем, но сделал только две планеты, девять спутников и астероид.

"Здесь и думать нечего. Star Citizen - это полный дурдом. Как на проект ни посмотри, в нем странно абсолютно все. Игры крайне редко разрабатывают по семь лет, - так не бывает. Это не нормально", - отмечает Джесс Шелл.

Чтобы добавить несколько тысяч на разработку проекта, Робертс начал продавать виртуальные корабли, которые сходили с молотка за тысячи долларов. Из 135 моделей только 87 добрались до альфы, а 48 так и остались концептами. Часть геймеров заметила неладное и подала заявление в Федеральную торговую комиссию на возврат средств. В некоторых обращениях игроки просили вернуть до $24 тысяч.

"Игра, которую они обещали, даже не может нормально запуститься. Производительность ужасна, и она все еще находится в состоянии "Альфа". Я хочу уйти. Нас обманули", - говорится в жалобе геймера, который потратил тысячу долларов на игру.