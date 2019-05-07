У браузера Microsoft Edge появится версия для macOS

Новости технологии: Вчера началась ежегодная конференция для разработчиков Microsoft Build 2019.

К сожалению, в первый день не показали новых "железок" и обновленную Windows 10, но зато "затизерили" версию браузера Edge для macOS.

Во время основной сессии компания Microsoft мельком показала на компьютере Apple "девелоперскую" версию браузера Edge.

Никаких подробностей и дату анонса не сообщили. Скорее всего, новинка будет основана на движке Chromium, как и версия для Windows.

Напомним, ее выпустили еще в прошлом месяце. Благодаря движку, браузер стал работать еще быстрее. Он также получил встроенный фирменный антивирус Windows Defender, темный режим, встроенное приложение для чтения файлов, переводчик и многое другое.