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Объявили победителей премии Google Play Awards 2019: список лучших приложений

Объявили победителей премии Google Play Awards 2019: список лучших приложений
15:31 Вт, 7 Май 2019 Телеграф 24tv.ua 9to5google.com

Новости технологии: Как сообщает 9to5google, корпорация ежегодно выбирает и награждает лучшие программные релизы прошлого года в различных категориях.

Уже во вторник, 7 мая, начнется масштабная конференция для разработчиков Google I/O 2019. В связи с этим событием поисковый гигант опубликовал список приложений, которые стали лучшими в ежегодной номинации Google Play Awards.

Главные победители. На волне успешного дебюта фильма "Мстители: Финал" звание прорывной игры года ожидаемо пошло MARVEL Strike Force, а в номинации "Самая красивая игра" победу одержала Shadowgun Legends.Неожиданным лауреатом премии "Прорыв года" среди приложений стал сервис SLOWLY, имитирующий классическую бумажную переписку в цифровую эпоху. Впрочем, не отстал от него и куда более технологичный чатбот Woebot, который выполняет роль личного психолога владельца гаджета.

Не забыли разработчики и о пользователях с ограниченными возможностями – приложение Envision AI предназначено для людей с нарушениями зрения и способно распознавать текст, предметы и даже лица "глазами" смартфона.Полный список победителей премии Google Play Awards 2019 во всех номинациях:

Лучшее приложение для цифрового благополучия: Woebot

Лучшее приложение для людей с ограниченными возможностями: Envision AI

Лучшее приложение социальной направленности: Wisdo

Лучшее оригинальное приложение: SLOWLY

Лучшая графика в игре: Shadowgun Legends

Лучшая игра: MARVEL Strike Force

Лучшая инди-игра: Tick Tock: A Tale for Two

Лучшее развлекательное приложение: Neverthink

Выдающийся стартап: Canva

В популярной социальной сети Twitter появилось обновление

Напомним, что по итогам первого квартала 2019 года, поставки смарт-часов увеличились на 48%. Львиную долю рынка занимает Apple со своей линейкой Apple Watch - у нее 35,8%. За аналогичный период прошлого года цифры были чуть меньше - 35,5%.

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Фильм, Список, Премии, Победители, Google Play Awards, Google Play Awards 2019, Программные релизы.
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