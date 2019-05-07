Благодаря Microsoft и Gameloft игры для Android и iOS получат поддержку Xbox Live

Новости технологии: Еще в марте Microsoft объявила, что планирует запустить Xbox Live на мобильных платформах.

Компания решила создать единую платформу, где геймеры будут хранить достижения и прогресс в играх, а разработчики смогут создавать кроссплатформенный мультиплеер. Microsoft еще не успела реализовать задуманное, но уже обзавелась поддержкой.

Компания Gameloft решила добавить поддержку Xbox Live в своих играх. Первыми с сервисом подружатся Asphalt 9: Legends, Asphalt 8: Airborne и Dragon Mania Legends.

Геймеры, которые решатся сохранять прогресс в Xbox Live, получат доступ к общим достижениями, таблицам лидеров, спискам друзей и другим фичам. Поддержка сервиса Microsoft появится в указанных играх в течение 2019 года, а в дальнейшем Gameloft расширит список проектов.

Приложение Xbox уже давно живет на Android и iOS, но раньше компания использовала его только для Minecraft. Теперь же инструменты стали доступны всем разработчикам, так что появление поддержки в других играх - вопрос времени и желания.