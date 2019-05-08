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Хакеры взломали криптобиржу и похитили $40 млн

Хакеры взломали криптобиржу и похитили $40 млн
15:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости технологии: Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance.

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.

Биржа заявила, что злоумышленники похитили 7 тыс. биткойнов из одного кошелька, что соответствует порядка 2% всех биткойновых активов Binance.

Хакеры использовали фишинг, вирусные атаки и другие техники для хищения биткойнов, отмечается в сообщении биржи. Им удалось получить важные пользовательские данные множества клиентов, в том числе коды двухфакторной идентификации.

Binance, основанная в Китае, но в настоящее время работающая за пределами КНР, приостановила на неделю операции вывода средств для проведения проверки. Пользователи биржи, однако, смогут продолжать торговлю криптовалютами.

Похищенные средства будут возмещены за счет средств с гарантийного счета биржи, созданного на случай непредвиденных обстоятельств, отмечают в Binance.

"Хакерам хватило терпения дождаться благоприятного момента и осуществить хорошо спланированную операцию через множество счетов, на первый взгляд казавшихся совершенно независимыми", - говорится в заявлении биржи.

"Транзакция была структурирована таким образом, что смогла обойти существующие проверки безопасности. К сожалению, мы не смогли заблокировать вывод средств прежде, чем он был осуществлен", - отмечают в Binance.

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Множество хакерских атак на криптовалютные площадки стало основной причиной резкого падения курса биткойна в прошлом году после его ралли в 2017 году.

Биткойн, являющийся крупнейшей криптовалютой, подорожал более чем на 50% в текущем году, однако остается на 70% ниже рекордных уровней, зафиксированных в декабре 2017 года.

Согласно данным CoinDesk, курс биткойна в среду составляет $5848,53, что на 0,8% ниже уровня предыдущей сессии.

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Хакеры, Криптовалюта, Binance, Биржа криптовалют.
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