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Игра Dead Cells появится на платформах Android и iOS (Видео)

Игра Dead Cells появится на платформах Android и iOS (Видео)
16:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Спустя год доступа на PC игра Dead Cells добралась до PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а теперь разработчики бросили взор на мобильные платформы.

Разработчики из Motion Twin подружились с издателем Playdigious, анонсировав Dead Cells для Android и iOS. Пользователи получат полноценный порт с адаптированным управлением для сенсорных экраном и поддержку беспроводных контроллеров. Геймеров также порадуют отсутствием "free-to-play механик", которые встречаются в большинстве мобильных игр.

Выйдет мобильная Dead Cells уже летом 2019 года, но сначала на iPhone и iPad. Пользователи Android смогут поиграть "позже". Напомним, что в 2018 году игра получила несколько наград от The Game Awards.

Проект Motion Twin победил в номинации "Лучшая экшен-игра", обойдя Call of Duty: Black Ops 4, Destiny 2 и Far Cry 5.

Благодаря Microsoft и Gameloft игры для Android и iOS получат поддержку Xbox Live

Похоже, что 2019 год станет самым удачным для мобильных платформ. Например, Square Enix выпустит приквел к Octopath Traveler, к тому же для Android и iOS уже анонсирован Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Даже Respawn раскрыли планы о переносе Apex Legends на смартфоны.

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Android, iOS, Игра, Dead Cells, Экшн-игра.
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