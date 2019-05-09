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Британский ученый предложил альтернативную систему виртуальных денег

Британский ученый предложил альтернативную систему виртуальных денег
19:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: В отличие от блокчейна, эта система предлагает распределение данных между компьютерами не только в пространстве, но и во времени.

Статья об этом исследовании опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Система блокчейна позволяет снизить риск кражи виртуальной валюты благодаря тому, что у нескольких пользователей Сети на компьютере хранится копия информации о транзакциях. Поэтому при попытке подмена данных на одном из устройств система сможет распознать это, сравнив копии базы на других компьютерах. Но, как показывает практика, даже такой способ хранения информации не всегда надежен.

Профессор Эдриан Кент из Кембриджского университета придумал новый способ проведения безопасных транзакций с помощью виртуальных денег. Он назвал новый тип валюты S-money - возможно, намекая на их будущее применение в торговле между планетами внутри Солнечной системы.

Фреймворк, разработанный профессором Кентом, можно рассматривать как защищенные виртуальные токены, которые гибко реагируют на данные в реальном времени по всему миру и "материализуются", чтобы их можно было использовать в оптимальном месте и времени. Это позволяет пользователям проводить операции с s-деньгами быстрее, чем с привычными нам физическими или цифровыми.

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Токены можно безопасно торговать без задержек, сохраняя при этом возможность перекрестной проверки или верификации по Сети, но исключая риск двойной торговли. Один из способов обеспечить это связан с применением законов квантовой механики.

Конфиденциальность пользователя обеспечивается специальным протоколом - математической версией надежно запечатанного конверта. Данные передаются от стороны А к стороне Б в заблокированном состоянии, которое не может быть изменено после отправки и может быть раскрыто только тогда, когда сторона А предоставляет ключ. При этом транзакция оказывается защищенной даже при попытке одной из сторон обмануть партнера.

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Однако, хотя такая возможность существует, сегодня внедрить эту систему крайне сложно из-за огромных вычислительных затрат, которых она требует. Эти деньги требуют долгого хранения информации в виде квантовых состояний, контролировать которые очень сложно. Но, даже несмотря на это, исследователи планируют провести тест технологии уже в этом году.

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Биткоины, Блокчейн, Виртуальные деньги.
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