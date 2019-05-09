Скачать
Пятница, 10.05.2019
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

Создан гибкий смартфон на новом Android Q от компании Google

Создан гибкий смартфон на новом Android Q от компании Google
21:10 Чт, 9 Май 2019 Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.ukrinform.ru

Новости технологии: Об этом стало известно из бета-версии новой операционной системы Android Q,

"В коде операционной системы Android Q, которая пока что существует в виде бета-версии, был обнаружен складной смартфон Pixel, а обнаружил его один из разработчиков. Позже руководитель подразделения по разработке аппаратов Pixel Марио Кейрос сообщил о том, что создание такого телефона на самом деле ведется, а уже сейчас у "поискового гиганта" есть реальный прототип, работающий полноценно. Мобильное устройство имеет гибкий OLED-экран, складной корпус, передовое техническое оснащение и поддержку сетей 5G", - говорится в сообщении.

Google продолжает выпускать "бюджетные" смартфоны

Ранее стало известно, что Google в анонсированной на днях операционной системе Android Q адаптировал весь интерфейс под складные смартфоны, что позволило сделать ее платформу совместимой с будущими телефонами, вроде Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold. Теперь оказалось, "поисковой гигант" пошел на подобный шаг вовсе не просто так, а из-за собственного телефона с гибким экраном.

В новую ОС от Google также добавили нативную поддержку сетей пятого поколения, то есть в Android Q разработчики сделали ставку, по сути, на свой собственный телефон будущего, выйти на рынок который может уже в нынешнем году. Опубликованное в сети изображение, которое удалось обнаружить внутри последней тестовой сборки новейшей операционной системы, проливает свет на то, как будет выглядеть смартфон. Так, пользователей ждут два экрана, один из которых будет доступен в разложенном состоянии, а другой - в сложенном.

К сожалению, неизвестно даже то, как именно будут называться данный смартфон, но он почти наверняка станет частью линейки Pixel, на которую Google в последние годы делает основную ставку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Гибкий смартфон, Android Q, Смартфоны от Google.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (серия пенальти)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Стоимость показа чашки Starbucks оценили в 2,3 миллиарда долларов
04 В украинский прокат выходят ужасы "Омен: Перерождение"
05 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь