Создан гибкий смартфон на новом Android Q от компании Google

Новости технологии: Об этом стало известно из бета-версии новой операционной системы Android Q,

"В коде операционной системы Android Q, которая пока что существует в виде бета-версии, был обнаружен складной смартфон Pixel, а обнаружил его один из разработчиков. Позже руководитель подразделения по разработке аппаратов Pixel Марио Кейрос сообщил о том, что создание такого телефона на самом деле ведется, а уже сейчас у "поискового гиганта" есть реальный прототип, работающий полноценно. Мобильное устройство имеет гибкий OLED-экран, складной корпус, передовое техническое оснащение и поддержку сетей 5G", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Google в анонсированной на днях операционной системе Android Q адаптировал весь интерфейс под складные смартфоны, что позволило сделать ее платформу совместимой с будущими телефонами, вроде Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold. Теперь оказалось, "поисковой гигант" пошел на подобный шаг вовсе не просто так, а из-за собственного телефона с гибким экраном.

В новую ОС от Google также добавили нативную поддержку сетей пятого поколения, то есть в Android Q разработчики сделали ставку, по сути, на свой собственный телефон будущего, выйти на рынок который может уже в нынешнем году. Опубликованное в сети изображение, которое удалось обнаружить внутри последней тестовой сборки новейшей операционной системы, проливает свет на то, как будет выглядеть смартфон. Так, пользователей ждут два экрана, один из которых будет доступен в разложенном состоянии, а другой - в сложенном.

К сожалению, неизвестно даже то, как именно будут называться данный смартфон, но он почти наверняка станет частью линейки Pixel, на которую Google в последние годы делает основную ставку.