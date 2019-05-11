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Компании Toyota и Panasonic планируют совместно создать "умные города"

Компании Toyota и Panasonic планируют совместно создать "умные города"
09:10 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости технологии: Эта кампания объединит технологии "подключенных автомобилей".

"Представители двух крупнейших производителей сообщили, что объединят свои проекты в сфере жилого строительства для создания в январе совместного предприятия Prime Life Technologies", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта компания объединит технологии "подключенных автомобилей" (Connected car) Toyota и опыт Panasonic в сфере "интернета вещей" для строительства "умных городов".

Представитель руководства компании Panasonic сообщил, что некоторые компании по строительству жилья в Японии должны оценить перспективы развития их бизнеса, поскольку объемы строительства нового жилья будут сокращаться.

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Напомним, что в WhatsApp появился новый платежный сервис. Также в числе его задач будет разработка продуктов для безопасности пользователей и обнаружения спама. На кого она направлена? Компания рассчитывает, что услугами платежного сервиса WhatsApp в первую очередь будут пользоваться жители тех стран, где приложение наиболее популярно, например, в Великобритании.

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Toyota, Panasonic, Умные дома, Заключения договоров.
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