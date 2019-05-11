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На платформах Android и iOS выйдет игра по вселенной Pokemon

На платформах Android и iOS выйдет игра по вселенной Pokemon
16:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Похоже, что фанаты покемонов скоро получат новую игру по вселенной, но уже для мобильных платформ.

На собрании инвесторов компания DeNA объявила, что заручилась поддержкой The Pokémon Company, вместе с которой работает над проектом по франшизе Pokémon.

К сожалению, дополнительных деталей о новой игре не рассказали, но отметили, что разработка уже началась.

Возможно, проект будет связан с фильмом "Детектив Пикачу", который вышел на экраны 9 мая 2019 года. Если верить репортеру Wall Street Journal Такаши Мочизуки, выпустят новых покемонов на Android и iOS уже в марте 2020 года.

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Если вы не слышали о DeNA, то знайте, что эта студия ответственна за Super Mario Run, Fire Emblem Heroes и Animal Crossing: Pocket Camp. К тому же разработчики работают вместе с Nintendo над мобильной Mario Kart Tour, которую планируют выпустить в 2019 году.

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Android, iOS, Игра, Покемон, Мобильная платформа.
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