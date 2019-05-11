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Dali Lives: Музей Сальвадора Дали "оживил" художника с помощью технологий (Видео)

Dali Lives: Музей Сальвадора Дали "оживил" художника с помощью технологий (Видео)
19:18 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Музей Сальвадора Дали в городе Сент-Питерсберг, Флорида, работает над тем, чтобы исполнить пророчество художника.

Сюрреалист однажды сказал в интервью: "В целом я верю в смерть, но в смерть Дали - абсолютно нет".

Выставка под названием Dali Lives была организована рекламным агентством Goodby, Silverstein & Partners (GS&P). Оно воссоздало художника в полный рост, используя технику редактирования видео на основе машинного обучения.

Они взяли за основу архивные кадры из интервью, обработали более 6000 кадров и использовали 1000 часов машинного обучения, чтобы тренировать алгоритм ИИ. Затем лицо Дали накладывалось на актера с такими же пропорциями тела, а цитаты из его интервью и писем синхронизировались с голосовым актером, который смог подражать его акценту.

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Дали появляется перед посетителями, когда они нажимают на дверной звонок на будке, где он находится. Он рассказывает им истории из своей жизни. Иногда люди застают его за чтением нового выпуска газеты The New York Times или созданием очередного шедевра. Если на улице идет дождь, он прокомментирует погоду. Также он предложит посетителям сделать селфи, которое отправит прямо на их смартфоны.

Dali Lives открывается 11 мая как постоянная выставка, посвящённая его 115-летию.

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Музей, Технология, Сальвадор Дали, Музей Сальвадора Дали, Deepfake, Dali Lives.
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