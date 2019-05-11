Неприятные новости: Battlefield 5 лишится режима "королевской битвы" на двоих

Новости технологии: В апреле "королевская битва" Firestorm для Battlefield 5 обзавелась временным режимом на двоих. До этого геймеры могли играть либо в одиночку, либо в отряде.

Сообществу идея понравилась, и разработчиков попросили оставить режим, но спустя месяц DICE решила отключить "дуэты".

Команда Battlefield 5 сообщила, что подбор игроков для режима на двоих будет отключен. По словам разработчиков, геймеры чаще играю в отряде или в одиночку, а "дуэты" потеряли популярность. Похоже, общей базы игроков не хватает, чтобы охватить все режимы в "королевской битве" Battlefield 5.

"С тех пор как мы вернули дуэты, мы заметили, что все больше людей переходят в режим отрядов, и все меньше людей предпочитают заходить в Firestorm в дуэте. Так что мы решили вернуться к первоначальному плану, и отключить подбор игроков для этого режима", - написали DICE на форуме Reddit.

В то же время режимы сражений в одиночку и команде останутся, как и на запуске Firestorm. К тому же DICE не исключают, что в будущем вернут режим на двоих.